In Halle wird es vorerst keine höheren Kita-Gebühren geben. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat der Finanzausschuss des Stadtrates am Dienstagabend derartige Pläne gestoppt. Zuvor hatte schon der Jugendhilfeausschuss die Vorlage der Stadtverwaltung abgelehnt. Sie kommt damit nicht in den Stadtrat, damit er darüber abstimmt.