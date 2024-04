In Halle (Saale) gibt es Widerstand gegen die geplante Erhöhung der Gebühren für Kindertagesstätten. Wie die Fraktion Hauptsache Halle am Dienstag mitteilte, will sie die Anhebung nicht mittragen. Die Gebühren würden durchschnittlich um 27 Prozent steigen. Das wäre eine Mehrbelastung von bis zu 500 Euro pro Kind und Jahr. Man werde die Zustimmung verweigern, heißt es. Fraktionschef Andreas Wels sagte, durch die Anhebung würden viele Eltern unverhältmäßig und unsozial belastet.