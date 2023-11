Bildrechte: imago images/Winfried Rothermel

Stadtrat Halle beschließt Rekord-Haushalt für 2024

Hauptinhalt

23. November 2023, 07:09 Uhr

Die Stadt Halle geht mit einem Rekord-Haushalt in das kommende Jahr. Das Geld soll unter anderem für Schulen, Hochwasserschutz und Straßenbau ausgegeben werden. Aber auch Schulden will die Stadt abbauen. Denn Halle ist die am höchsten verschuldete Kommune in Sachsen-Anhalt. Der Haushalt für 2024 muss noch genehmigt werden.