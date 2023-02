Aktuell stünden in der Denkmalbörse 44 Objekte zum Verkauf. Das Angebot reiche von einem Wohnhaus in Neukirchen für 500 Euro bis zu einer Kirche in Halle (Saale) für 335.000 Euro. In Sachsen-Anhalt gibt es laut der Behörde rund 29.000 denkmalgeschützte Gebäude. Sie seien häufig bereits mehrere hundert Jahre alt und von großer kulturhistorischer Bedeutung. Viele dieser Schlösser, Kirchen, technischen Denkmale, Herrenhäuser oder Villen seien baulich in einem sehr schlechten Zustand.