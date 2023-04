Sportkomplex Neue Laufhalle im Süden von Halle geplant

60 Jahre hat die Laufhalle am Sportkomplex "Robert-Koch-Straße" in Halle mittlerweile auf dem Buckel. Höchste Zeit also für einen Neubau. Findet auch der hallesche Stadtrat, der dem Projekt am Mittwoch zustimmte. 2026 soll die neue Halle übergeben werden.