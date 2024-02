An der Straßenbahnhaltestelle Kröllwitz in Halle ist am Dienstagmorgen eine Leiche gefunden worden. Derzeit liefen die gerichtsmedizinischen Untersuchungen vor Ort, sagte Polizeisprecher Thomas Müller MDR SACHSEN-ANHALT. Bei dem Toten handele es sich um einen älteren Mann, dessen Identität noch unklar sei.