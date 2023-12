Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Montagmorgen Klima-Protestaktionen der "Letzten Generation" in Halle

18. Dezember 2023, 11:50 Uhr

In Halle hat es am Montagmorgen neue Protestaktionen der "Letzten Generation" gegeben. Die Klima-Demonstranten hatten mehreren Skulpturen in der Stadt Warnwesten angezogen.