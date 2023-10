MDR Investigativ ist es gelungen, mit den "The Tyre Extinguishers" in Kontakt zu treten. Wir möchten wissen, was die Aktivisten bewegt. Eine erste Mail bleibt unbeantwortet, sie galt dem Leipziger Geschehen. Dies wurde aber noch nicht von den "Tyre Extinguishers" auf der Webseite oder den Social-Media-Accounts "verifiziert". Eine zweite hingegen wird weitergeleitet und es meldet sich eine Person. Diese möchte anonym bleiben. Wir nennen sie Lukas und vereinbaren ein Treffen in Magdeburg – an einem regnerischen Montag.

Lukas hat – so erzählt er – gemeinsam mit zwei weiteren Aktivisten in Magdeburg Luft aus Reifen großer SUVs gelassen. Er will nicht erkannt werden. Es ist grau und nass, ein durchdringender Regen vertreibt die Menschen aus dem Park, in dem wir Lukas treffen. Es gibt kaum Besucher, wir können in Ruhe reden.

Die nächtlichen Attacken auf SUV sind nach seiner Erzählung genau geplant, auch um einer späteren Strafverfolgung zu entgehen. "Wir ziehen uns die Handschuhe an, um Fingerabdrücke zu vermeiden und auch weil diese Reifen sehr schmutzig sind. Also wenn man wirklich 20 oder so SUVs gemacht hat, dann sind die Hände nachher saudreckig", erzählt Lukas. "Wenn wir dann losziehen, dann nehmen wir so ungefähr eine Handvoll Linsen, die reichen völlig aus für eine Person." Linsen aus dem Supermarkt, die, aus denen Suppe oder Curries gekocht werden. Werden sie in die Ventile gesteckt, werden die Reifen nicht zerstört, fahren kann mit dem Wagen aber erst einmal niemand, denn in der Regel sind die Reifen am Morgen platt.

In Lukas' Weltbild ein gemäßigter und legitimer Protest für den Klimaschutz. "Ich finde es noch relativ zivilisiert. Es gibt wirklich noch schlimmere Sachen. Autos anzünden. Wurde auch schon gemacht. In anderen Städten, in München zum Beispiel, da haben Klimaaktivisten SUVs angezündet."



Wir fragen, wie das Beschädigen von Privateigentum in seine eigenen Wertvorstellungen passt. Das wäre isoliert betrachtet auf jeden Fall ein Problem, sagt Lukas. "Das wäre nicht ethisch zu rechtfertigen. Das wäre Vandalismus, wenn man einfach wahllos Privateigentum beschädigt. Aber: wir haben ja ein Ziel und einen Hintergrund. Denn diese Privatautos, die stehen ja nicht einfach so da und machen nichts, sondern die zerstören ja die Umwelt von Millionen von Menschen." Die SUV richten Schaden an, sagt Lukas und töteten indirekt – durch Klimawandel und Emissionen.