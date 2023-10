Letzte Generation Universität in Halle mit Farbe beschmiert

Anhänger der "Letzten Generation" haben am Dienstagmorgen das Audimax der Universität Halle mit Farbe beschmiert. Die Universität will Anzeige erstatten. Auch in Leipzig ist bereits am Montag ein Gebäude der Universität mit Farbe besprüht worden.