Explosion am Markt in Halle: Polizei geht von Unfall aus

Bei einer Explosion im Marktschlösschen auf dem Marktplatz in Halle sind am Dienstagabend zwei Jugendliche und eine Frau schwer verletzt worden. Die Polizei sprach am Abend von einem Unfall in einer öffentlichen Toilette in dem Gebäude. Die genaue Ursache wurde noch nicht festgestellt. Der Bereich um das Haus wurde für mehrere Stunden gesperrt, Anwohner mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Um 22 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.