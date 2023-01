Engagement weckt bundesdeutsche Aufmerksamkeit

Das für damalige Verhältnisse ungewöhnliche Engagement erregte Aufmerksamkeit – auch die der Bundeszentrale für Politische Bildung. Direkt nach der Wende lud die Organisation Vertreter des Arbeitskreises nach Israel ein. "Ich bin mit einem DDR-Pass 1990 in Israel gewesen", schmunzelt Haupt und guckt über den Rand seiner Brille. "Das war der Startschuss meines Engagements, weil ich begriff, was das für ein verrücktes Land ist und welche Bedeutung das Land für Juden, Christen und Moslems hat", sagt Detlev Haupt. "Ich war auch später in vielen Ländern. Ägypten oder Griechenland haben mich nicht interessiert – nur Israel. An diesem kleinen Land wird die ganze komplexe Verflochtenheit der Welt deutlich. Bewahrung der Schöpfung, Frieden, Gerechtigkeit, Abrüstungsfragen und natürlich konkret der Konflikt zwischen Israel und Palästina".

Bildungsreisen für 500 Menschen

Gut 30 Bildungsreisen hat Detlev Haupt in den Folgejahren ins Heilige Land organisiert. Bald 500 Menschen aus Halle und Sachsen-Anhalt haben daran teilgenommen. Hinzu kamen jährlich etwa zehn Dialogveranstaltungen und Vorträge, teilweise mit mehreren hundert Teilnehmern. "Es kam die Idee auf, überlebende Juden aus Halle einzuladen. So entstand der Kontakt zum letzten jüdischen Abiturienten an der Latina in Halle, Josef Kahlberg. Den habe ich bei einer Israel-Reise kennen gelernt. Er kam dann jedes Jahr für vier Wochen nach Halle und hielt Vorträge und besuchte Schulen in Halle".

Fast 30 Jahre lang hat Detlev Haupt Bildungsreisen ins "Heilige Land" organisiert. Bildrechte: MDR/ Detlev Haupt Obwohl evangelischer Pfarrer, sieht Detlev Haupt die Rolle der Religionen in Israel und dem Westjordanland durchaus ambivalent. Und weiß auch um ihren Beitrag zum Leid der Menschen und zum Krieg. Dennoch bezeichnet er sich als "gläubigen Menschen" und wünscht sich für die aktuell von ihm als "zerrissen" empfundene Welt "mehr Glauben und kirchliches Engagement".

Deutsch-Israelische Gesellschaft kritisiert intransparente Buchführung

Doch im Leben von Detlev Haupt gab es nicht nur das Engagement für Israel und die Kirche: Fünf Jahre lang, nach eigener Aussage bis 1983, war er als "IM Raucher" für die Stasi tätig. Darauf angesprochen, senkt er den Blick, betont, er sei nach einer sorgfältigen kirchlichen Prüfung "freigesprochen worden". Auch gibt er zu, es habe ihm weh getan, dass sich einige deshalb von ihm abwandten. Schnell lenkt er das Wort auf andere Fälle, und sagt: Er fühle sich nicht schuldig.

Für die Lifegate-Werkstatt wirbt Detlev Haupt auch auf dem Marktplatz in Halle. Bildrechte: MDR/ Detlev Haupt Auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft, mit der er etwa rund um seine Studienreisen nach Israel zusammenarbeitete und von der er Fördergelder bekam, ist – allerdings aus anderen Gründen – von Haupt abgerückt. Überlegungen, ihn mit einer Medaille zu ehren, wurden verworfen. Der Vorsitzende der DIG in Halle-Umland, Philipp Körner, berichtet unter anderem von intransparenter Buchführung – auch mit Blick auf Spenden und Fördergelder – über ein Privatkonto Haupts.

Leuchtturmprojekt in Bethlehem wirkt bis nach Halle

Licht und Schatten eines Menschenlebens und eines Lebenswerkes. Mittlerweile konzentriert er sich zusammen mit dem etwa 25 Köpfe zählenden "Freundeskreis Lifegate e.V." auf Spendenaktionen für die gleichnamige Behindertenwerkstatt in der Nähe von Bethlehem im Westjordanland. Eine Kooperation, die ebenfalls um die Wendezeit begann.