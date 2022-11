Den wohl dunkelsten Arbeitsplatz in Sachsen-Anhalt haben derzeit zwei Techniker des Optikherstellers Zeiss. Im stockfinsteren Sternen-Saal des neuen Planetariums in Halle sitzen sie an einem Schaltpult. Der neue Projektor ist seit ein paar Tagen eingebaut. Nun kalibrieren die Männer die Sterne, richten die Sternbilder aus, damit später alles am richtigen Fleck ist, meint Dirk Schlesier, der Leiter des Raumflug-Planetariums.

Die angegliederte Sternwarte mit dem modernen, automatischen Teleskop wird via Live-Übertragung Fotos aus dem All in den Sternensaal oder in die Unterrichtsräume des Planetariums senden können. Herzstück ist der beeindruckende Sternen-Saal mit Kuppel, hier werden später einmal etwa 100 Besucher Platz finden.



Die unendlichen Weiten des Weltalls und fremde Planeten entdecken – in Halle wird das virtuell im Inneren möglich sein. Auf der Terrasse könnten Besucher dann am echten Himmel überprüfen, ob stimme, was ihnen drinnen erzählt wurde, scherzt Schlesier. Das Haus wird Schülern, Wissenschaftlern oder einfach nur Astronomie-Interessierten offen stehen.