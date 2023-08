Prozess in Halle 22-Jähriger wegen mutmaßlicher Vergewaltigung in Helbra vor Gericht

Hauptinhalt

Ein junger Mann steht seit Mittwoch in Halle vor Gericht. Der Vorwurf: Vergewaltigung. Er soll sich laut Anklage im Januar 2023 in einer Diskothek in Helbra an einer Frau vergangen haben. Der 22-Jährige spricht jedoch von Einverständnis.