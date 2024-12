Wegen sexuellen Kindesmissbrauchs muss ein 56 Jahre alter Mann aus dem Raum Halle dauerhaft hinter Gitter. Das Landgericht Halle verurteilte ihn am Freitag zu achteinhalb Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das teilte eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Hilfe-Telefon bei sexuellem Missbrauch Das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch ist eine Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend, für Angehörige sowie Personen aus dem sozialen Umfeld von Kindern, für Fachkräfte und für alle Interessierten. Die Nummer lautet: 0800 22 55 530

Demnach hatte der Mann zwischen 2019 und 2023 in 14 Fällen sexuelle Handlungen an der neunjährigen Tochter einer Bekannten vorgenommen. Dabei seien in zwei Fällen auch Bildaufnahmen mit pornographischen Inhalten entstanden.