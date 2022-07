Der weiße Ausstellungsraum in der ersten Etage des Stadtmuseums Halle wirkt steril und bildet damit einen deutlichen Kontrast zum sonnengelben Äußeren des Hauses. Etwa 15 Studierende aus dem Masterstudiengang Stadtplanung der Universität Kassel, ihr Professor Harald Kegler und ein paar einzelne Gäste verteilen sich im Raum, in dem die Ausstellung "Stadtwende Halle" gezeigt wird. In ihrer Mitte steht ein "Planwagen" mit bunten Zetteln, auf denen die Seminargruppe Wünsche, Kritik und utopische Vorstellungen der Hallenserinnen und Hallenser gesammelt hat. Daneben stehen zwei graue Stellwände mit Plakaten, auf denen das "Klimatopia"-Projekt erklärt wird. An diesem Samstagnachmittag haben nur wenige Besucher den Weg ins Museum gefunden. Student Elias Kändler ist trotzdem zuversichtlich. Es seien zwar nicht viele, dafür aber sehr wichtige Leute da, sagt er mit Blick auf den Bürgermeister.

Halles Bürgermeister Egbert Geier spricht ein paar einleitende Worte, übergibt an Professor Harald Kegler und der wiederum an seine Seminargruppe. Moritz Strömich, ein junger Mann mit kurzen dunkelblonden Haaren und Brille, tritt an eines der Plakate und beginnt die Präsentation. Er spricht darüber, wie das Projekt entwickelt wurde und beschreibt den utopischen Ansatz mit einem Zitat von Fernando Birri:

Die Utopie – sie steht am Horizont. Ich bewege mich zwei Schritte auf sie zu und sie entfernt sich um zwei Schritte. Ich nähere mich zehn weitere Schritte und sie entfernt sich wieder um zehn Schritte. Und wenn ich noch so weit gehe, ich werde sie nie erreichen. Wofür ist sie also da: die Utopie? Dafür ist sie da: um zu gehen! Fernando Birri, argentinischer Regisseur, Dichter, Maler

Genau so sei auch die Einstellung der Seminargruppe bei ihrem "Klimatopia"-Projekt gewesen, sagt Moritz Strömich. Man wolle inspirieren und anregen, erwarte aber nicht, dass alle Vorschläge genauso umgesetzt würden. Es gehe eher um eine gemeinsame Vision, wie Stadt in Zukunft funktionieren könne. Seine Kommilitonin Nadja Diemunsch ergänzt: "Wir erhoffen uns erst mal, Impulse zu setzen und neue Ideen zu streuen, aber auch mal größer zu denken und uns auch Ideen auszudenken und auszuarbeiten, die vielleicht auf den ersten Blick noch nicht ganz realistisch wirken, sondern viel zu groß und viel zu weit weg sind. Aber genau diese Ideen braucht man eben, um dem Klimawandel zu begegnen."

Wichtig war laut Professor Harald Kegler auch, zu zeigen, dass Klimawandel und Klimaschutz nicht nur etwas Negatives sind, uns also nicht nur Dinge wegnehmen oder uns einschränken, sondern auch positive Entwicklung und einen Gewinn an Lebensqualität bedeuten können. Dafür müssten sich Städte in sehr komplexer Weise verändern und anpassen. Diese Anpassung hat die Seminargruppe mit den Begriffen Klimaresistenz und Klimaresilienz beschrieben und analysiert, was Städte brauchen, um zum Beispiel extremer Hitze, Starkregen oder Überflutungen zu trotzen. Professor Harald Kegel eröffnet die Präsentation der Projektergebnisse im Beisein von Halles Bürgermeister. Bildrechte: MDR/Annekathrin Queck

Musterstadt der Moderne

Das Projekt "Klimatopia" hat eine längere Vorgeschichte. Bereits seit fünf Jahren beschäftigt man sich an der Universität Kassel im Bereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung mit Halle. "Es gibt zwei historische Gründe, weswegen wir uns der Stadt zugewandt haben", sagt Professor Harald Kegler. Zum einen sei Halle-Neustadt die größte neugebaute Stadt in Deutschland nach 1945, die nicht als Großsiedlung, sondern als eigene Stadt angelegt wurde. Damit sei sie eine Musterstadt der Moderne.

Zum anderen gebe es die Altstadt, eine tausendjährige Stadt, die nicht im Krieg zerstört wurde und sich gerade in einem Transformationsprozess befinde. "Hier haben wir also eine alte europäische Stadt, die in einem Umbruch war und wieder ist und quasi das Gegenstück zu Halle-Neustadt", erklärt Kegler. Eine bessere Kombination könne man sich gar nicht vorstellen.

Im Master Stadtplanung gibt es laut Kegler die Schwerpunkte Resilienz und Klimaschutz. In diesem Rahmen sei das Projekt "Klimatopia" entstanden. Am Beispiel der Stadt Halle haben die Studierenden Strategien entwickelt, wie eine solche klimaresistente und -resiliente Stadt aussehen könnte. Dafür waren sie im Mai fünf Tage auf Exkursion in Halle und haben in kleinen Gruppen an verschiedenen Themen gearbeitet. Jede Gruppe zog mit einem Planwagen durch die Stadt und befragte die Hallenserinnen und Hallenser nach ihren Wünschen und Visionen, sammelte aber auch Kritik. Außerdem tauschte sich die Seminargruppe mit der Stadtverwaltung aus. Von dort hätte es viel Interesse und Wohlwollen gegeben, erinnert sich Student Moritz Strömich. Es freue alle sehr, dass man in Halle auf offene Ohren gestoßen und die Ideen aus dem Projekt so positiv aufgenommen worden seien. Den Marktplatz stellen sich die Studierenden mit entsiegelten und begrünten Flächen, einem Wasserspiel und Solarbäumen vor. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock