Der Beiwagen 193: Zum ersten Mal wird er mit neuer Beschriftung zum Jubiläum zu sehen sein. Der Wagen repräsentiert nun die Nachkriegsepoche. Bildrechte: MDR/Andreas Manke

Zum 120. Geburtstag der Überlandstraßenbahn laden die Halleschen Straßenbahnfreunde kommenden Samstag, 14. Mai, in den Betriebshof nach Merseburg ein. Dort können Interessierte eine Fahrzeugausstellung besichtigen und an einer Rundfahrt mit dem Triebwagen 78 der Merseburger Überlandbahnen-AG teilnehmen. Ein historischer Bus fährt zudem den ehemaligen Betriebshof Frankleben an.



Außerdem gibt es einen Fahrzeugkorso mit Straßenbahnen aus verschiedenen Jahrzehnten, der in Halle-Ammendorf startet. Abfahrt ist am Samstag, 9 Uhr. Die Fahrkarten sind direkt beim Schaffner erhältlich.