Berufungsprozess um Sven Liebich: Gericht stellt Teil der Verfahren ein

Bei den vier Tatvorwürfen handelt es sich um Fälle von Beleidigungen und übler Nachrede. Unter anderem hatte Liebich Demonstrierende in Halle im September 2017 als "Schaben" und "Linksterroristen" bezeichnet. Ein Mitarbeiter des Vereins "Miteinander" setzte auf juristischem Wege die Strafverfolgung durch, nachdem die Staatsanwaltschaft Halle seiner Anzeige zunächst nicht nachgehen wollte. Das Amtsgericht Halle verurteilte Liebich schließlich in erster Instanz.

Die nun erfolgte Einstellung bezeichnete der "Miteinander"-Vertreter gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag als "nicht nachvollziehbar". Die Entscheidung reihe sich ein in eine Serie von Vergehen Liebichs, die von den Behörden in Halle nicht oder nicht abschließend verfolgt würden.