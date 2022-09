Auf dem Marktplatz in Halle ist am Rande des Christopher Street Day auch ein aufgestelltes, mannshohes Regenbogen-Herz zerstört worden. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang gegen zwei Männer, weist Rückschlüsse einer Zugehörigkeit zum rechten Spektrum allerdings zurück. Am Christopher Street Day in Halle hatten sich rund 2.000 Menschen beteiligt.