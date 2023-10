Bildrechte: MDR/Kevin Poweska

Das Urteil galt ursprünglich nur für die Waffenverbotszone in Halle am Riebeckplatz. Nach dem Richterspruch hat das Innenministerium noch am selben Tag die speziellen Kontrollen im Rahmen der Waffenverbotszone ausgesetzt – nicht für Halle, sondern auch für die zweite Waffenverbotszone im Land, dem Magdeburger Hauptbahnhof.



"Damit soll vermieden werden, dass für den Fall, dass das Urteil Bestand haben sollte, rechtswidrig in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen wird", heißt es vom Ministerium. Es gebe aber weiterhin Kontrollen – allerdings nur bei konkretem Verdacht, wie auch an allen anderen Stellen im Land.