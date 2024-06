In Halle ist im Zuge der Kommunalwahl am 9. Juni ein neuer Stadtrat gewählt worden. Die Wahllokale waren bis 18 Uhr geöffnet, anschließend begann in den Wahllokalen die Auszählung.



Nach Auszählung aller 186 Wahlbezirke am frühen Montagmorgen liegt die AfD mit 21,2 Prozent der Stimmen knapp vor der CDU (20,6 Prozent). Die Linke kommt demnach auf 12,4 Prozent, die SPD auf 11,9 Prozent. Die Grünen holten 11,4 Prozent der Stimmen. Hauptsache Halle landet bei 5,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,9 Prozent.