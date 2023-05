Zukunftszentrum: Delegation aus Halle reist nach Danzig

Orientierung und Impulse Zukunftszentrum: Hallesche Delegation reist nach Danzig

Die Vorbereitungen für das Zukunftszentrum in Halle sind in vollem Gange. Als nächstes steht ein internationaler Architekturwettbewerb an. Von einem Besuch des Solidarność-Zentrums in Danzig erhofft sich eine Delegation aus Halle Orientierung und Impulse. Man wolle von den Erfahrungen des Zentrums profitieren, so Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD).