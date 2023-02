Am Mittwoch bekam Halle den offiziellen Zuschlag. Bildrechte: dpa

"Halle-Luja" – ruft nun gefühlt eine ganze Stadt, denn ein zentraler Unterschied zwischen der Bewerbung Halles und seiner Mitbewerber-Städte ist wohl die Begeisterung, die in der Bevölkerung herrscht. "Das ist eine tolle Nachricht für die Stadt", sagt etwa ein Passant, der zufällig am Dienstagabend die Fernsehinterviews vor dem Ratshof wahrnimmt und fragt, was passiert sei. Ein anderer berichtet, er habe – in Leipzig arbeitend – schon den ganzen Tag die alten Berichte im Netz aktualisiert in der Hoffnung auf die gute Nachricht des Zuschlags und zeigt sich entsprechend erleichtert. Die Freiwilligen-Agentur der Stadt trug mit Beteiligungsworkshops das Thema ebenfalls in die Bevölkerung. Das kulturelle Schwergewicht Peter Maffay wurde zum markant-sympathischen Gesicht der Stadt. "Halle hat einfach keine Fehler gemacht" – heißt es ehrlich anerkennend aus eingeweihten Kreisen.