Dass Halle als weltoffene Stadt wahrgenommen wird, das wünscht sich der Vorsitzende des Ausländerbeirates der Stadt , Waseem Aleed . 2015 kam der Syrer in die Stadt, von der er sagt, sie sei die ideale Heimat für das Zukunftszentrum, weil Halle vielen Menschen zur neuen Heimat geworden sei und ihnen eine Zukunft biete. "Halle wird gerade als die Stadt mit dem günstigen ICE-Anschluss wahrgenommen. Das ist Quatsch", meint Aleed. Denn Halle sei so viel mehr.

Der Vorsitzender des Ausländerbeirates Halles, Waseem Aleed, möchte, dass sich die Stadt weltoffen präsentiert. Bildrechte: Anne Sailer

Auch das Zukunftszentrum solle ein Gebäude sein, in das die Menschen nicht nur hineingehen, sondern von dem aus sie die Stadt kennenlernen. Um die Weltoffenheit der Saalestadt zu demonstrieren, setzt sich Waseem Aleed in seiner Funktion dafür ein, dass Neuankömmlingen die Möglichkeit geboten wird, in der Stadt zu leben und nicht zusammen ganze Stadtviertel bewohnen. Das nennt er Integration und hofft, dass das Zukunftszentrum mehr Farbe in die Stadt bringt. Immerhin sollen mit dem Zukunftszentrum jährlich rund eine Millionen Besucher mehr in die Stadt kommen. Schon alleine das verspreche Vielfalt.