Die jetzige Anklage umfasst laut Staatsanwaltschaft 19 weitere Delikte von schwerem Raub bis zur vorsätzlichen Körperverletzung. Wegen des jungen Alters des Angeklagten findet der Prozess am Amtsgericht Halle unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung € berichtet.

In einem Video auf TikTok ist der Jugendliche mit einer hellen Hose, weiß-blauer Jacke und einer Umhängetasche zu sehen. In die Handy-Kamera sagt er: "Meine Tasche ist abgezogen", also gestohlen.