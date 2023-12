Wie die Autobahnpolizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, hat ein Falschfahrer den Unfall verursacht. Demnach sind gegen 4:30 Uhr zwei Autos auf der Autobahn zusammengestoßen. Zuvor hatte es für den Bereich eine Verkehrswarnung wegen eines Autos gegeben, das in entgegengesetzter Fahrtrichtung fuhr .

Nach Angaben der Polizei in Halle kam der mutmaßliche Falschfahrer bei dem Unfall um Leben. Im anderen Auto starben demnach zwei Frauen. Ein Mann, der ebenfalls mit ihnen im Auto saß, sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Halle geflogen worden.