Ein internationales Team aus Wissenschaftlern hat in Wolferode bei Eisleben (Mansfeld-Südharz) Spuren von Ursauriern entdeckt. Wie das Museum für Naturkunde in Magdeburg mitteilte, beteiligen sich Forschende aus Italien, Irland, Großbritannien und Deutschland an den Grabungen. Ursaurier gelten als die Vorfahren der Dinosaurier.