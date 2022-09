Der Mann, der in Eisleben eine Tankstelle anzünden wollte, sitzt in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen den 23-Jährigen vom Amtsgericht ein Haftbefehl erlassen.



Er soll am frühen Dienstagabend von der Tankstelle nahe der Halleschen Straße aus eine fünfzig Meter lange Spur mit einer brennbaren Flüssigkeit gezogen haben. Dann habe er versucht, die Flüssigkeit anzuzünden.