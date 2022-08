In Zörbig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben Unbekannte mehrfach die gleiche Katze misshandelt. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde bereits Anfang August auf das Tier geschossen. Vergangene Woche dann griffen Unbekannte die Katze erneut an. Dabei müssen sie laut Polizei so brutal mit der Katze umgegangen sein, dass sie mehrere Knochenbrüche davontrug. Die zweite Tat soll sich am 25. August – also vergangenen Donnerstag – zwischen 22 Uhr und 1:30 Uhr am nächsten Tag ereignet haben, hieß es.