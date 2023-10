Zuvor hatte bereits die Industriegewerkschaft Metall Zweifel an den Darstellungen des Unternehmens angemeldet. Gewerkschaftssekretär Sebastian Fritz sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, man könne den Schritt nicht nachvollziehen. Das Gutachten liege dem Betriebsrat auch nicht vor.

Der Zeitpunkt lasse vermuten, dass verschiedene Gründe in die Entscheidung hineinspielen, so Sebastian Fritz. Ihm zufolge gibt es Aufträge am Standort. Die IG Metall will nun prüfen, welche rechtliche Schritte gegen Haba möglich sind.