Der angeschlagene Spielwarenhersteller hatte in dieser Woche ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angemeldet. Im Juli hatte das Unternehmen bereits einen massiven Stellenabbau angekündigt. Das Familienunternehmen will sich bei laufendem Betrieb neu aufstellen. Zuletzt war es in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Grund sei ein Umsatzeinbruch.