Ganz in der Nähe ragen zwei gelb-schwarze Balken aus dem Wasser. "Eigentlich sind das drei, aber einer ist komplett überflutet", sagt Franke. Die Balken zeigen den Pegel der Helme. Am Freitagvormittag liegt er bei 2,87 Meter, ein paar Tage zuvor waren es noch mehr als drei Meter.

Bildrechte: MDR/Lucas Riemer "Damals schwappte das Wasser schon über den Damm, da habe ich schlecht geschlafen", sagt Franke. Doch mittlerweile sei das Schlimmste vorerst überstanden. Statt alle zwei Stunden kontrollieren sie die Deiche inzwischen deshalb nur noch alle vier Stunden.

Ein paar hundert Meter weiter entdeckten Franke und seine Kameraden Dachsbauten, durch die Wasser in den Deich hätte eindringen können. Also rückten sie nach Weihnachten mit Sandsäcken und Plastikfolie an, um die Stelle abzudichten. Nun droht dort zwar für den Moment keine Gefahr mehr, aber nur ein paar Kilometer flussabwärts seien Feuerwehrleute in Martinsrieth noch immer mit der Deichsicherung beschäftigt, sagt Franke. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer

Dankbarkeit in der Bevölkerung

Am Ortsrand von Kelbra kommt ein älterer Mann, der direkt an der Helme wohnt, auf Franke zu. "Ihr habt einen guten Job gemacht", lobt der Mann. Die Feuerwehr sei immer schnell vor Ort gewesen und hätte an den richtigen Stellen Sandsackbarrieren gebaut. Bei ihm sei nur der Kartoffelkeller etwas nass geworden. "Wenn das hier alles vorbei ist, spende ich was an die Feuerwehr, das habe ich mir vorgenommen", sagt er und geht zurück zu seinem Haus.

Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft seien überall in der Hochwasserregion spürbar, sagt Michael Franke. In den sozialen Medien gebe es zwar auch Nörgler, die alles besser wüssten, "aber die freundlichen und dankbaren Leute sind klar in der Überzahl." Immer wieder kämen Leute aus dem Ort und brächten Kaffee oder Kuchen vorbei, erzählt er.

24-Stunden-Betrieb in der Einsatzzentrale