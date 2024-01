Das Elbe-Hochwasser geht weiter langsam zurück. Wie die Landeshochwasserzentrale Dresden mitteilte, wird voraussichtlich am Freitag die Hochwassermeldegrenze unterschritten. Am Dienstag galt an den Pegeln Schöna an der tschechischen Grenze, in Dresden und Riesa noch die niedrigste Alarmstufe 1. In den nächsten Tagen seien in trockener und kalter Festlandsluft keine Niederschläge in Sachsen zu erwarten. Im tschechischen Einzugsgebiet der Elbe sei zudem nur wenig Schnee gefallen.