Eine Stadt vor dem Verfall Mansfeld – "Boulevard des Leerstands"

In Mansfeld zeigen sich die Probleme der Region wie in einem Brennglas. Denn nach dem Ende des Kupferbergbaus ist es nicht gelungen, die Region für neue Industrien interessant zu machen und vor allem für hochwertige Arbeitsplätze, die ein solides Einkommen ermöglichen. Nach einer aktuellen Erhebung des statistischen Landesamtes in Halle gibt es derzeit in Sachsen-Anhalt 117 Einkommensmillionäre, also Menschen, die im Jahr mehr als eine Million Euro verdienen.