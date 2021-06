Burgenlandkreis von dem Kohleausstieg Profen und Naumburg an der Abbruchkante

Profener fühlen sich als Hinterwäldler dargestellt

Einer, der sich in Profen dennoch engagiert ist Carsten Sonntag. Es ist Mitglied im Gemeinderat Elsteraue. Wenn in den Medien über den Kohleausstieg berichtet wird, dann hat er gelegentlich den Eindruck, über die Betroffenen werde wie über Hinterwäldler berichtet. Das sei aber ein falscher Blick, sagt Carsten Sonntag: "Wir wissen, dass Kohle ein endliches Produkt ist und wer das weiß, dem ist auch klar, dass das hier irgendwann enden wird und muss. Die Frage ist nur: Worauf lege ich meinen Schwerpunkt?"

Und genau an dieser Frage entzündet sich ein aktueller Streit. Profen gehört zur Gemeinde Eltsteraue und dort hat man in den letzten Monaten intensiv an Projekten gearbeitet, um nach dem Ausstieg aus der Kohle einen wirtschaftlichen Neuanfang zu ermöglichen. So wollte die Gemeinde etwa die Werksfeuerwehr am Industriestandort aufrüsten, um den Brandschutz für zukünftige Industrieansiedlungen zu verbessern. In Magdeburg entschied man jedoch stattdessen die Außenhülle des Naumburger Domes zu sanieren.

Kein Verständnis für politische Entscheidungen

Das sorgt vor Ort für eine Stimmung, die über Unverständnis weit hinausgeht, sagt Carsten Sonntag: "Das war politischer Aktionismus. Plötzlich war gefühlt viel Geld da und zugleich viel Sorge und Frustration in der Bevölkerung. Und man dachte wohl, wenn wir jetzt schnell was machen, beruhigen wir die Gemüter, Aber das Gegenteil ist der Fall. Man hat das Falsche gemacht und Projekte aus dem Schubkasten gezogen, die schon da waren. Die wurden dann falsch verkauft als Strukturwandel-Projekte. Die Gelder müssen in die Region, wo der Strukturwandel auch tatsächlich stattfindet. Und da sind Naumburg oder Bad Kösen beileibe nicht direkt betroffen." Profen steht vor dem Kohleausstieg und damit auch vor großen Veränderungen. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Auch Naumburg spürt Kohleausstieg

Die Kreisstadt Naumburg liegt von Profen keine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Landrat Götz Ulrich (CDU) wurde vor wenigen Monaten im ersten Wahlgang für weitere sieben Jahre im Amt bestätigt. Und es dürften wohl sehr ereignisreiche sieben Jahren werden, wenn der Landkreis sein wichtigstes wirtschaftliches Standbein, nämlich die Braunkohle, verliert. Aber es gibt einen Ausstiegsplan und der sieht vor, dass bis 2034 im Kraftwerk Schkopau noch Braunkohle verfeuert wird.

Doch Landrat Götz Ulrich hat inzwischen Zweifel: "Wir haben mehrere Zwischenstationen auf dem Weg zum Kohleausstieg und wenn ich mir die Diskussionen zur Klimapolitik bundesweit und auch in Europa anschaue, würde ich jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass dieser Ausstiegspfad, den ja die Kommission einvernehmlich beschlossen hat, am Ende auch steht oder wir vielleicht früher zum Ausstieg kommen. Das will die Region nicht, aber das kann sich aus der großen Politik ergeben. Das macht die Lage brisanter und den Druck größer."

Naumburg verliert mit der Braunkohle ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Geld allein ist keine Lösung

Zwar bekommt Sachsen-Anhalt vom Bund in den nächsten fünfzehn Jahren 4,7 Milliarden Euro, um den Strukturwandel zu abzufedern, doch Geld allein kann die Probleme nicht lösen. Das haben ja schon die Nachwendejahre gezeigt, als es in vielen Regionen nicht gelang, trotz Fördermilliarden, eine selbsttragende wirtschaftliche Basis zu entwickeln. Der Bau von Autobahnen und Gewerbegebieten nützt nur, wenn sich auch Menschen finden, die hier selbst aktiv werden und, im besten Wortsinn, etwas unternehmen.

Und genau an diesen Menschen fehle es nun, sagt Landrat Ulrich. Die Gründe klingen so ähnlich wie im Nachbarlandkreis Mansfeld-Südharz: "Ja, wir sind regelrecht ausgeblutet nach der Wende. Junge Leute, vor allem Frauen und qualifizierte Menschen, sind gegangen. Nach Süddeutschland, nach Westdeutschland. Die haben dort den Wohlstand fortgeführt und hier fehlen sie uns jetzt an allen Ecken und Enden. Nicht in den Unternehmen, sondern auch in den Städten und Gemeinden, als Leistungsträger in Vereinen, im Ehrenamt, in der Zivilgesellschaft."

Viele junge Menschen verlassen Naumburg, sagt Landrat Götz Ulrich. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Konkrete Pläne fehlen bislang

Von Naumburg bis zur nächsten Boom-Region, nämlich Leipzig, sind es rund 70 Kilometer, zu weit entfernt, um von dem dortigen Aufschwung zu profitieren. Tesla baut sein neues Werk in Hauptstadtnähe, ein chinesischer Batterie-Hersteller errichtet für 1,8 Milliarden Euro sein Werk in der Nähe von Erfurt. In der Mitteldeutschen Braunkohle sind derzeit rund 7.000 Menschen beschäftigt, die zudem noch gut bezahlt werden. Der Tourismus kann selbst bei sehr optimistischer Prognose den Jobverlust nicht wettmachen.