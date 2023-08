Der Verdacht auf erhöhte Radioaktivität an der Bundesstraße 85 in Berga im Landkreis Mansfeld-Südharz hat sich nicht bestätigt. Wie das Landesamt für Umweltschutz am Freitag mitteilte, sind die Messungen in der Umgebung und auf dem Straßenbelag durchgeführt worden. Dabei hätten die Einsatzkräfte eine Ortsdosisleistung zwischen 200 und 250 Nanosievert pro Stunde gemessen, was der natürlichen Umweltradioaktivität entspreche. Darüber hinaus seien keine radioaktiven Gegenstände gefunden worden.