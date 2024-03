In dem Betrieb in Wolferode waren vor kurzem 20 Schweinekadaver in einem Stall gefunden worden. Sie sollen über mehrere Wochen verwest sein. Das Landesverwaltungsamt strebt inzwischen an, den Betrieb zu schließen. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat zudem Strafanzeige gegen den Betreiber eines Schlachthofes gestellt.