Der Betreiber des Schlachtbetriebes hatte in der vergangenen Woche vor laufenden MDR-Kameras im Gespräch mit einem Tierschutzaktivisten gesagt, er lasse keine Schweine sterben. Es handele sich um eine Rattenbekämpfung. Genauere Angaben machte er dazu nicht. Fachbereichsleiterin Beyer sagte hierzu, der Fall sei durch einen Anruf einer Nachbarin im Veterinäramt bekanntgeworden, die auf Missstände in der Tierhaltung und insbesondere auch auf Rattenbefall an dem Grundstück hingewiesen habe.



Beyer sprach von einer Anzeige, wie sie häufiger vorkomme: "So wurde es auch zunächst gewertet. Aber es hat sich ja vor Ort dann eine ganz andere Sachlage ergeben, die uns auch erschüttert hat, die wir auch dramatisch finden, auch insbesondere dann für die anderen gut arbeitenden Betriebe im Landkreis. Denn wir haben ja insgesamt 15 Betriebe, und das ist schlimm, wenn ein einzelner jetzt den Ruf der anderen quasi mit zerstört." Sie betonte, der Landkreis gehe in der Regel jeder Anzeige mit Kontrollen nach.