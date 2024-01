Das Schwimmbecken ist 5 mal 12 Meter groß und hat eine Wassertiefe von 1,34 Metern: Im Pool eines Gasthofs im Mansfelder Land sollen in wenigen Wochen die ersten Schwimmkurse starten. Der eigens dafür gegründete Verein "Aquafit" will das Becken pachten, wie MDR SACHSEN-ANHALT erfuhr. Es befindet sich im Gasthof Zahn in Stedten und wird nach Angaben des halleschen Vereins bereits seit der Coronapandemie nicht mehr von Gästen genutzt.