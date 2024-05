Inmitten der malerischen Landschaft um den Süßen See im Landkreis Mansfeld-Südharz liegt der "Fischerhof Am Kernersee", geführt von Christian Kulawik. Am Ufer des Süßen Sees bereiten Kulawik und sein 18-jähriger Lehrling Brian die Netze für den täglichen Fang vor.

Christian Kulawik will das Familienunternehmen in die Zukunft führen. Er ist der Natur verbunden und setzt sich für den Erhalt der Fischbestände ein. Kulawik war ursprünglich Architekt und fand seine wahre Berufung in der Fischerei. Seit kurzem führt er den Hof in der zweiten Generation weiter.

Seit seiner Fachausbildung an der Fischereischule Königswartha zum Seen- und Flussfischer im Jahr 2015 setzt er sich intensiv für nachhaltige Praktiken ein.

Bildrechte: schmidtFilm

Fischer lernen Handwerk in einziger ostdeutscher Fischereischule

Die Fischereischule Königswartha ist die einzige Schule für den Fischereinachwuchs in Ostdeutschland. Sie ist eine von drei Berufsschulen in Deutschland insgesamt. Nach Abschluss darf man, so wie Kulawik, offiziell die Bezeichnung Fischwirt tragen.