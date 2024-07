Die Sanierung des Spaßbades "Thyragrotte" in Stolberg im Landkreis Mansfeld-Südharz liegt im Zeitplan. Bauamtsleiter Björn Schade sagte dem MDR, man wolle wie geplant Mitte kommenden Jahres wieder öffnen. Das sei eine Verpflichtung. Derzeit werde der Fußboden neu gemacht. Auch die Holzstützpfeiler würden zum Teil erneuert oder instandgesetzt.

Laut Schade wird die "Thyragrotte" künftig barrierefrei sein. Dazu sei am Eingang ein Fahrstuhl eingebaut worden. Um die Förderrichtlinien zu erfüllen, soll demnach auch die Lüftungsanlage des Freizeitbades effizienter werden. In einem zweiten Bauabschnitt plane man ein Saunadorf. Der Antrag auf Fördermittel liege bereits fertig in der Schublade.