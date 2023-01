Das DRK betreibt in Sangerhausen mehrere Pflegeeinrichtungen und einen mobilen Pflegedienst. Trotzdem werde keine Arbeit liegen bleiben, die Menschen müssen auch nicht mehr Arbeit in kürzerer Zeit verrichten, macht Claus deutlich. Erreicht werde das beispielsweise durch eine konsequente Digitalisierung der Abläufe im Haus. Möglicherweise werden demnach auch zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, falls das nötig werden sollte.

In der Pflegebranche gibt es sowas, meiner Kenntnis nach, deutschlandweit noch nicht. Andreas Claus Deutsches Rotes Kreuz Sangerhausen

Erfolg der Einführung wird untersucht

Claus sucht derzeit nach eigenen Angaben noch eine Universität, die die Einführung mit einer Studie begleitet. "In der Pflegebranche gibt es sowas, meiner Kenntnis nach, deutschlandweit noch nicht." Die Idee dahinter ist klar: Das DRK Sangerhausen will sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und so den entscheidenden Vorteil bei der Anwerbung von Fachkräften haben. "Dabei wollen wir nicht nur für die Fachkräfte in der Region ein interessanter Arbeitgeber sein, sondern auch, vor allem wegen des demografischen Wandels, für potentielle Arbeitnehmer aus dem Ausland", erläutert Claus.

Die Vier-Tage-Woche einzuführen sei angesichts des Fachkräftemangels und einer alternden Gesellschaft, in der zukünftig weniger Menschen die gleiche Arbeit leisten müssen, ein durchaus diskussionswürdiger Schritt. Aber Claus und sein Team sind mit ihrer Entscheidung nicht allein, meint der Wissenschaftler Philipp Frey, auch wenn die Vier-Tage-Woche in der Pflegebranche doch noch etwas Besonderes sei. Schließlich könne man die Heilung einer Verletzung nicht einfach beschleunigen. Frey forscht derzeit am Karlsruher Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse unter anderem zu den Vor- und Nachteilen der Vier-Tage-Woche.

Studie zeigt: Umstellung kommt an