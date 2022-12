Land entscheidet Landesgartenschau Bad Dürrenberg jetzt endgültig 2024

Sachsen-Anhalts Landesregierung entschieden, die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg auf das Jahr 2024 zu verschieben. Obwohl sich das Event damit bereits um 2 Jahre verzögert, will sie am Austragungsort festhalten. Der Chef der Landesgartenschau hatte bereits im Sommer angekündigt, dass die Gartenschau sich wegen verschiedener Probleme auf 2024 verschiebt.