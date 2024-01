In Landsberg im Saalekreis haben am Mittwochabend Bauern vor dem Zentrallager des Lebensmitteleinzelhändlers Edeka demonstriert. Nach Angaben des Bauernverbandes Saaletal sollte dadurch der Lieferverkehr vor Ort eingeschränkt werden. Die Polizei spricht von etwa 20 Teilnehmern und rund zehn Fahrzeugen. Bei der Demo habe es sich um eine Eilversammlung gehandelt, sagte eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT. Kurz vor 23 Uhr habe sich die Blockade aufgelöst.

Mit der Aktion wollten die Landwirte nach eigenen Angaben gegen eine Image-Kampagne von Edeka demonstrieren, in der auf die Wichtigkeit ausländischer Produkte hingewiesen worden war. Der Film stammt aus dem Jahr 2017 und wurde vom Konzern vor wenigen Tagen erneut in sozialen Netzwerken geteilt, um auf Vielfalt aufmerksam zu machen. In dem Video laufen Kundinnen und Kunden durch einen Supermarkt, in dem nur noch wenige Produkte in den Regalen stehen. Lediglich das Gemüseregal ist vollständig gefüllt. Das Unternehmen will sich nach eigenen Angaben "gegen Rechts" positionieren und darauf hinweisen, wie wichtig ausländische Produkte im Supermarkt seien.