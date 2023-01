Herstellung von Biochemikalien Leuna: Bio-Raffinerie UPM auf Mitarbeitersuche

In der Bio-Raffinerie in Leuna soll Ende des Jahres die Produktion anlaufen. Bereits jetzt ist das finnische Biochemieunternehmen UPM auf der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In der neuen Bio-Raffinerie sollen künftig dort pro Jahr mehr als 200.000 Tonnen Biochemikalien hergestellt werden. Der Bau der Anlage hat insgesamt rund 750 Millionen Euro gekostet.