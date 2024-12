Der Chemiepark Leuna im Saalekreis hat sich einen drastischen Sparkurs verordnet. Man müsse Investitionen zurückstellen und perspektivisch auch die Zahl der Mitarbeiter senken, sagte Christof Günther, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft InfraLeuna MDR SACHSEN-ANHALT. Er habe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Mittwoch über die Pläne informiert. Über die geplanten Einsparungen hatte zunächst die Mitteldeutsche Zeitung berichtet.

Der Stellenabbau soll nach den Worten von Günther sozialverträglich umgesetzt werden. "Etwa 100 Mitarbeitende werden in den nächsten zwei Jahren altersbedingt aus dem Arbeitsleben ausscheiden", so Günther. Ob diese Stellen dann wieder besetzt werden, schaue man sich genau an. Auf betriebsbedingte Kündigungen wolle man aber verzichten.