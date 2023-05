Der Flugzeugbauer Deutsche Aircraft will am 16. Mai den symbolischen ersten Spatenstich für seine Flugzeugwerft am Flughafen Leipzig/Halle setzen. Wie das Unternehmen MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag bestätigte, sollen in dem neuen Werk nördlich der Autobahn 14 Ende 2026 die ersten Flugzeuge vom Band rollen und an Fluggesellschaften ausgeliefert werden. Zuerst berichtete das Luftfahrtportal aeroTELEGRAPH über den geplanten Spatenstich.