Seitenhieb auf die Presse

Präsident Olaf Jungklaus bedient in seiner Antwort, die MDR THÜRINGEN ebenfalls lesen konnte, die ganze Klaviatur des Humors. Zunächst räumt er treuherzig ein, die Feste in Schwabhausen seien immer schon karnevalistisch und hätten nie vor Aschermittwoch stattgefunden, sondern meist zu Pfingsten oder eben in den Sommermonaten. Vielleicht, so hämt Junklaus, hätten die Pressevertreter besser recherchieren sollen, bevor sie dem Ausschuss zuarbeiteten.

Jungklaus fährt fort: "Wir haben als Verein ganz andere Sorgen, als uns vor Ihnen rechtfertigen zu müssen." Das werde der Verein in Bezug auf sein letztes "herrliches" Fest auch nicht tun. Die Schwabhäuser fühlten sich - auch wegen des Verfahrens gegen den Verein in Körner - vom Landesverband nicht im geringsten mehr vertreten oder verstanden und behielten sich einen Austritt vor. Sich "engstirnig" daran zu halten, was andere als "normal oder regelkonform" betrachten, liege nicht im närrischen Blut des SCC und sei nicht akzeptabel.

Der Präsident des Landesverbandes, Christoph Matthes, sprach

am Freitag vergangener Woche mit seinem Schwabhäuser Kollegen Jungklaus. Matthes sagte MDR THÜRINGEN am Dienstag, Jungklaus habe ihm glaubwürdig versichert, dass es bei den Sommerfesten in Schwabhausen in keiner Weise karnevalistisch zugegangen sei. Dass diese Aussage Jungklaus' seiner schriftlichen Antwort an den Brauchtumsausschuss widerspricht, ließ Matthes unkommentiert.

Fall Körner jetzt beim Bundesverband