Unter anderem wurden vom Bürgerbudget eine Tischtennisplatte an der Curie-Schule sowie Spieler- und Trainerkabinen im Stadion angeschafft. Im Herbst wird außerdem ein Fest in der Zollinger Siedlung zum 100-jährigen Jubiläum finanziert.

Auch in Schwedt (Uckermark) hat es Mitte Oktober eine Abstimmung zu einem Bürgerbudget gegeben. 75.000 Euro standen dort zur Verfügung, berichtete der RBB. Rund 3.500 Bürgerinnen und Bürger hatten sich demnach an der Abstimmung beteiligt. In Jena standen nach Angaben der Projektleitung 100.000 Euro für Projekte bereit. Rund 1.400 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Abstimmung teil.