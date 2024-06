Fremdenfeindlichkeit Mücheln: Festnahme nach Explosion in Wohnhaus

06. Juni 2024, 17:23 Uhr

Sechs Wochen nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Mücheln, in dem viele Asylsuchende leben, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 18-Jährigen. Die Polizei geht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus.