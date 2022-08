In Merseburg fahren seit Freitag die ersten E-Roller der Firma Tier. Allerdings wird es erstmal nur 150 Exemplare geben. Das habe mit der Situation in Halle zu tun, sagte der Pressesprecher der Firma, Patrick Grundmann. In Halle musste Tier seine Rollerzahl nämlich von 800 auf 200 reduzieren, weil man die Fahrzeuge nur noch an ausgewiesenen Stationen abstellen darf.